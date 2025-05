Definidas as equipes que representarão Porto Velho nos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2025

Após muitos jogos emocionantes e partidas acirradas, no último final de semana, foram definidas as equipes que representarão o município de Porto Velho nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) em Ji-Paraná. As disputas foram organizadas pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) e aconteceram no Ginásio Eduardo Lima Silva (Dudu).

As seletivas definiram os times:

Vôlei de Praia

(Fem): Letícia Batista e Taiane Barbosa

(Masc): Jackson Marcelino e José Edvaldo

Voleibol Quadra

(Fem): Ferroviário Atlético Clube

(Masc): Miners

Basquetebol 3x3

(Fem): Avabro B

(Masc): Miners

Basquetebol 5x5

(Fem): Avabro

(Masc): Asdericel

Futsal

(Fem): Gazin / Porto Velho

(Masc): Brazuca

Jir tem como objetivo promover o esporte e fortalecer o cenário esportivo em Rondônia Com a definição dos representantes, as equipes a partir de agora focam nos treinos e preparação para as disputas. Segundo o secretário da Semes, Cássio Moura, a seletiva foi uma oportunidade para todas as equipes da capital. “Estamos felizes com os resultados e principalmente com a realização da competição. A Semes vai continuar com apoio aos nossos representantes nas modalidades individuais e coletivas”, finaliza.

No último domingo (25) também foram realizadas as seletivas da modalidade de Judô. A competição aconteceu no Ginásio Vinícius Danin, que fica dentro do Complexo da Vila Olímpica Chiquilito Erse. Os atletas classificados nas categorias, formarão uma equipe que representará o município nos Jogos Intermunicipais.

O Jir tem como objetivo promover o esporte e fortalecer o cenário esportivo em Rondônia. A cidade de Ji-Paraná sediará os jogos pela quinta vez. O município foi palco da primeira edição em 1983 e também recebeu as competições nos anos de 1986, 2012 e 2016.

A edição de 2025 está prevista para o mês de setembro e deve reunir atletas de diversas cidades em 14 modalidades, como capoeira, ciclismo, futsal, judô, vôlei e xadrez.

Texto:André Oliveira

Fotos:Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)