Agroindústria de Porto Velho certificada pelo SIM participa da feira com exposição de carne de jacaré

A agroindústria Rei do Pirarucu, de Porto Velho, está marcando presença na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná, com um produto no mínimo curioso: linguiça de carne de jacaré. A inovação tem despertado a curiosidade de visitantes da feira, um dos maiores eventos do agronegócio da região Norte, que vai até o dia 31 de maio.

O empreendimento recebeu apoio logístico da Prefeitura de Porto Velho para participar da feira, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric). A agroindústria é certificada pelo Sistema de Inspeção Municipal (SIM) e é um exemplo do novo momento que vive o setor produtivo da capital.

“A agroindústria Rei do Pirarucu passou anos esperando essa certificação. Em apenas dois meses da nossa gestão, a autorização saiu. Isso mostra nosso compromisso em desburocratizar e facilitar a vida de quem quer produzir dentro da legalidade”, destacou o prefeito Léo Moraes.

A certificação permitiu que a empresa passasse a atuar de forma regular, gerando emprego e renda. Além da linguiça de carne de jacaré, a Rei do Pirarucu também oferece linguiça e quibe de pirarucu, todos com excelente aceitação no mercado.

Andrio Bertol, explica que o abate é feito em criatórios certificados “A agroindústria é fundamental para fortalecer a economia local. Por isso, estamos ao lado dos pequenos e médios produtores, oferecendo suporte técnico e logístico. O caso da Rei do Pirarucu mostra que, com incentivo e seriedade, é possível inovar e agregar valor à produção”, afirmou o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro.

O proprietário da agroindústria, Andrio Bertol, explica que a carne de jacaré ainda não é proveniente de Porto Velho. Por enquanto, o abate é feito em criatórios certificados de outros estados, que atuam com controle ambiental e sanitário rigoroso. Tudo dentro das normas legais.

“O início do abate legalizado em Porto Velho está previsto para setembro, seguindo todas as exigências dos órgãos ambientais. Estamos preparados para atender à demanda e oferecer um produto seguro e diferenciado”, ressaltou Andrio.

O abate de jacaré é autorizado em regiões onde há excesso da espécie, como forma de controle ambiental. A prática, comum em outros estados, agora começa a ganhar espaço também em Porto Velho, com todo o respaldo legal e sanitário. A Prefeitura tem compromisso com o desenvolvimento sustentável da produção agroindustrial e celebra os resultados positivos da participação de produtores locais na Rondônia Rural Show.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)