Sancionado licença-prêmio para os servidores da Emater, proposta da deputada Cláudia de Jesus

Foi publicada no Diário Oficial do Estado a Lei N. 6.035, no dia 26 de maio de 2025, que concede licença-prêmio por assiduidade aos servidores da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO). A lei foi sancionada pelo governador Coronel PM Marcos Rocha atendendo indicação da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), proposta em março de 2024.



"É uma iniciativa com o objetivo de garantir reconhecimento e valorização dos trabalhadores da entidade. O governador foi sensível ao tema, sancionando, agradecemos muito esse apoio. Esses empregados possuem uma importância grande para a instituição, que atuam na assistência técnica no campo", disse a deputada.



A lei beneficia os trabalhadores da Emater que há mais de dez anos enfrentam defasagem salarial e falta de benefícios. A deputada manteve diálogos com representantes dos trabalhadores, incluindo o presidente do sindicato Maciel Fidelix Rosa e o presidente da Associação dos Empregados da Emater, Jurandir Pereira de Moura, reafirmando o compromisso com a recomposição salarial e a contratação de novos servidores.



Texto e foto: Assessoria Parlamentar