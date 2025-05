Prefeitura de Porto Velho alerta sobre notificação de moradores por descarte irregular de entulhos em vias públicas

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), mais uma vez, alerta à população sobre o descarte irregular de entulhos. Aqueles que forem flagrados ou denunciados serão notificados, pois trata-se de crime ambiental passível de multa de até R$ 3 mil. A medida visa garantir a eficácia da Operação Cidade Limpa, programa de recolhimento de entulhos e limpeza urbana.

Depois do alerta do prefeito Léo Moraes, agora é a vez do secretário da Semusb, Geovani Marinni lembrar à população que algumas pessoas estão jogando os entulhos antes da hora ou até mesmo depois que a equipe já passou.

Marinni citou que um homem foi flagrado transportando lixo de um outro bairro para o Cohab. “Desta forma, o cronograma de recolhimento fica comprometido, pois em vez de as equipes seguirem para outro local, eles estão voltando para refazer a limpeza”, explica.

Cidadãos estão sendo orientados a aguardar o anúncio oficial antes de jogar lixo nas áreas designadas Para a coleta funcionar de acordo com o cronograma, os moradores devem ficar em alerta para aproveitar o período de atuação da operação no sentido de reunir todo o entulho e materiais volumosos, como geladeiras, colchões, armários, pneus, entre outros, na calçada das respectivas residências, para que as equipes façam o recolhimento.

Para manter a população informada, a Prefeitura está utilizando todos os canais oficiais de comunicação, incluindo redes sociais, site, rádio e televisão, para informar sobre os bairros que serão atendidos pelo programa de recolhimento de entulhos. Os cidadãos estão sendo orientados a aguardar o anúncio oficial antes de jogar lixo nas áreas designadas.

O titular da Semusb, Geovani Marinni reitera que a Prefeitura não quer multar ninguém, mas busca conscientizar a população sobre a importância de respeitar as áreas designadas para o recolhimento de entulhos. Os fiscais estão trabalhando para identificar e notificar as pessoas que jogarem lixo em áreas não autorizadas. A Prefeitura está determinada a garantir a limpeza e a organização da cidade.

Léo Moraes reforça a importância da colaboração da comunidade para o sucesso da operação Marinni destaca a importância da conscientização da população sobre a necessidade de respeitar as áreas designadas para o recolhimento de entulhos. A colaboração é fundamental para o sucesso do programa e para manter a cidade limpa e organizada. “A Prefeitura de Porto Velho conta com o apoio da população para coibir esses atos na capital. Ao presenciar o descarte irregular de entulho e lixo nas ruas, a denúncia pode ser feita anonimamente (69) 9 8473-2922 (apenas WhatsApp)”.

O prefeito Léo Moraes reforça como fundamental a colaboração da comunidade para o sucesso da operação e combate ao descarte irregular. “O serviço é planejado para atender cada bairro de forma organizada. No entanto, muitas vezes as pessoas descartam lixo fora do horário ou após a passagem da equipe. É fundamental acompanhar os canais oficiais e aguardar a data correta. A cidade só se manterá limpa se todos fizerem sua parte”.

PARCERIAS

Além da Semusb, a Operação Cidade Limpa reúne os esforços integrados das secretarias municipais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Obras e Pavimentação (Semob) e até mesmo a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), sob a coordenação da Secretaria Geral de Governo (SGG), entre outros órgãos da gestão municipal.

Texto: Humberto Oliveira

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)