Deputado Cássio Gois e vereador Jander Rocha promovem Curso de Primeiros Socorros – Lei Lucas em Vilhena

A Câmara Municipal de Vilhena, em parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia (Elero), o vereador Jander Rocha (Pode) e o deputado estadual Cássio Gois (PSD), realizará o Curso de Primeiros Socorros – Lei Lucas entre os dias 09 e 13 de junho.



A iniciativa tem como objetivo capacitar a população, profissionais da educação e membros de associações para agir em situações de emergência, em conformidade com a Lei Lucas, que estabelece a necessidade de conhecimentos básicos de primeiros socorros em ambientes escolares e comunitários.



Ministrado pela instrutora Márcia Valeria, o curso abordará técnicas essenciais como Reanimação Cardiopulmonar (RCP) em adultos e crianças, manejo de engasgos, controle de hemorragias, imobilização de fraturas, atendimento a queimaduras e uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA).



Com carga horária de 20 horas, as aulas ocorrerão no período noturno, das 18h30 às 22h30, na Câmara Municipal de Vilhena, e os participantes receberão certificado ao final.



O deputado Cássio Gois, responsável por intermediar a ação junto à ALE, destacou a relevância do projeto: “capacitar a população para situações de emergência é um passo fundamental para salvar vidas. Este curso representa um compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade".



O vereador Jander Rocha, que propôs a iniciativa na cidade, reforçou o acesso democrático à formação: "É uma oportunidade gratuita e aberta a todos, porque a preparação para emergências deve ser universal".



As inscrições estão abertas e devem ser realizadas pelo site: https://sophos.al.ro.leg.br/. Vagas são limitadas.



Texto: Marcelo Negrão | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar