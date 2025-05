Presidente Alex Redano convida População de Ji-Paraná para Sessão Itinerante na 12ª Rondônia Rural Show

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizará uma Sessão Itinerante Extraordinária nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, durante a 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.



O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), presidente da Alero, convida a população a participar da atividade legislativa, que tem como objetivo aproximar o Poder Legislativo da sociedade e promover um diálogo direto com os cidadãos.



“É com grande alegria que convido toda a população de Ji-Paraná, dos municípios vizinhos e de todo o estado de Rondônia para participar da Sessão Itinerante da Assembleia Legislativa, que será realizada nesta quinta-feira, dia 29 de maio, dentro da Rondônia Rural Show Internacional.



Essa é uma oportunidade única de aproximar ainda mais o Poder Legislativo da nossa população. A sessão itinerante permite que a Assembleia esteja presente onde o povo está, ouvindo as demandas diretamente de quem vive e faz o desenvolvimento do nosso estado acontecer.



A Rondônia Rural Show Internacional 2025 acontece de 26 a 31 de maio e traz como tema “Do Campo ao Futuro”. Reconhecida como a maior feira de agronegócio da Região Norte, reúne centenas de expositores nacionais e internacionais, com expectativa de superar os bilhões de reais em negócios firmados na edição anterior.



Além da sessão itinerante, a Alero também oferece uma programação diversificada ao público, incluindo audiências públicas, cursos e palestras. Iniciativas como essas reforçam o compromisso da Assembleia Legislativa com a transparência, a participação popular e o fortalecimento do setor produtivo rondoniense.

Texto Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Thiago Lorentz | Secom ALE/RO