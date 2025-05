Zoneamento: deputado Delegado Lucas defende modelo viável para a produção e preservação

A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) promoveu, na última quinta-feira (22), em Nova Mamoré, mais uma audiência pública para discutir a atualização do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico (ZSEE) do estado. O encontro reuniu produtores rurais e moradores de outras cidades, como Guajará-Mirim, Buritis, Campo Novo de Rondônia e de distritos como Jacinópolis e Nova Dimensão.



Presente na audiência, o deputado estadual Delegado Lucas destacou a importância da escuta popular e da construção coletiva de uma proposta que reflita a realidade do campo. Em sua fala, ele fez um desabafo sobre os desafios enfrentados pelos produtores e a limitação das soluções legais disponíveis.

“A sensação de querer resolver isso é o que nos move. Eu vim daí e estou aqui hoje para ouvir e sentir essa dor junto com vocês. Não estou aqui para mentir ou iludir ninguém. Estamos aqui porque o modelo atual não funciona, e quem está pagando o preço é a nossa população”, declarou.



O parlamentar também criticou o modelo de preservação ambiental vigente, classificando-o como “punitivo” e desconectado da realidade de Rondônia. “Estamos lidando com um sistema baseado em comando e controle que não resolve. Em 14 anos como delegado, só vi o desmatamento aumentar. O Estado precisa reconhecer sua incapacidade de cuidar dessas áreas e passar essa responsabilidade para quem vive nelas. O produtor rural pode ser o melhor guardião da floresta”, afirmou.



Durante a audiência, Lucas ainda reforçou que o zoneamento precisa ser atualizado com base em dados reais, respeitando a produção agrícola e garantindo segurança jurídica para as famílias. “Não adianta impor regras inalcançáveis. O resultado disso é prejuízo, economia quebrada e famílias desassistidas. Precisamos de um modelo que funcione na prática”, completou.



As audiências públicas da Assembleia Legislativa continuarão sendo realizadas em diferentes regiões do estado. Segundo a Comissão de Meio Ambiente, as contribuições colhidas serão consolidadas e encaminhadas para construção de um novo zoneamento, que será debatido e votado na Alero.





Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Thyago Lorentz/ Secom ALE/RO