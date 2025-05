Obra de drenagem na avenida Rio de Janeiro está em fase de finalização

A obra de drenagem na região leste de Porto Velho, nos pontos mais afetados da avenida Rio de Janeiro com o Guaporé e Rio de Janeiro com a Rio Madeira, foi retomada e está em fase de finalização, o que vai gerar benefícios para a população, não apresentando mais o problema.

A equipe da Semob está trabalhando na colocação de manilhas no trecho em frente ao clube da OAB. A previsão é que a obra seja concluída em cerca de 20 dias, com a colocação de quase mil manilhas ao longo de 690 metros. Além disso, haverá uma segunda parte que vai ser feita na Guaporé e demais ruas circunvizinhas, onde serão colocados mais de 290 metros de manilhas.

De acordo com o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), Thiago Cantalhede, o serviço é uma determinação do prefeito Léo Moraes desde o primeiro dia de mandato e tem como objetivo principal reduzir os problemas de alagação na região. O trabalho da Semob visa atender demandas antigas da população e promover melhorias significativas na infraestrutura urbana da capital.

Thiago Cantalhede aponta que obra visa reduzir os problemas de alagação na região “A obra é de suma importância para a população da zona Leste, pois vai resolver um problema crônico de alagação que afetava muitas pessoas. Com a conclusão da obra, a população pode se deslocar com mais tranquilidade e segurança, sem o risco de alagação em suas casas”, disse.

O titular da Semob lembra que, há anos, a população sofre transtornos e prejuízos por conta das alagações no período de chuvas. A equipe da Semob realizou intervenções no local e nesta semana a obra foi retomada para fazer o fechamento. “Vale destacar que mesmo com o serviço em andamento, constatou-se que os moradores tiveram o benefício de não mais alagar nos dois pontos principais”, afirmou.

Previsão é que a obra seja concluída em cerca de 20 dias O prefeito destacou a importância da obra e o benefício que ela traz para a população. Ele afirmou que a obra foi feita em pouco tempo, mas com um benefício enorme para a população da zona Leste.

“A retomada da drenagem é uma boa notícia para a população da região. Com a conclusão da obra, moradores podem esperar uma redução significativa nos problemas de alagação e uma melhoria na qualidade de vida”, afirmou Moraes.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)