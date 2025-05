Programa Sempre em Movimento da Prefeitura de Porto Velho transforma vidas com atividades físicas gratuitas

Ao enfrentar um tratamento de câncer e lidar com as sequelas físicas deixadas pelo processo, a comerciante Ana Neri Chagas encontrou no Programa Sempre em Movimento, da Prefeitura de Porto Velho, uma nova chance. "Cheguei sem conseguir encostar a mão no pé, com o pescoço atrofiado por conta do tratamento. Hoje, me sinto outra pessoa", relatou ela, que há um ano e meio participa das aulas gratuitas de pilates oferecidas pelo projeto.

A iniciativa, realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), oferece atividades físicas orientadas por profissionais capacitados e está aberta a toda a população. Com aulas de pilates, entre outras modalidades, o programa já beneficia centenas de moradores, como Ana Neri, que além dos ganhos físicos, destaca a melhora emocional e o sentimento de pertencimento. “Ganhei mais saúde, flexibilidade e uma nova família aqui. Os resultados são visíveis e me deram ânimo de viver novamente.”

Vanderley participa do programa há mais de dois anos O policial penal Vanderley Ferreira da Silva, que participa do programa há mais de dois anos, também elogia os efeitos da prática. “Atividade física é saúde. Os benefícios aparecem no corpo, na mente e até no emocional. E com o avanço da idade, isso se torna ainda mais necessário. O projeto da Prefeitura e da Semes tem sido maravilhoso.”

As aulas são ministradas por profissionais como a professora de Educação Física Isa Dias, que destaca a importância da prática regular. “O pilates é excelente para melhorar a postura, reduzir dores, aumentar a flexibilidade e ainda auxilia na autoestima e no controle da ansiedade. É um trabalho completo para o corpo e a mente”, explicou.

Aulas são ministradas por profissionais como a professora de Educação Física Isa Dias Isa reforça que o acesso gratuito e orientado faz toda a diferença. “A prática com orientação correta previne doenças e melhora significativamente a qualidade de vida. Quando a população participa, há até uma diminuição na procura por atendimentos nas UPAs e nas farmácias”, afirmou.

COMO PARTICIPAR

Interessados devem se dirigir à sede da Semes, localizada na Avenida Amazonas, 6363 – Vila Olímpica Chiquilito Erse. Neste momento, estão sendo feitas apenas rematrículas, mas novas vagas devem ser abertas em junho.

Aulas de pilates atendem 180 alunos em turmas matutinas Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, número do cartão SUS, uma foto 3x4 e atestado médico comprovando aptidão para atividades físicas.

Atualmente, as aulas de pilates atendem 180 alunos em turmas matutinas, das 8h às 12h. As atividades também ocorrem no ginásio poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu) e na quadra do bairro Esperança da Comunidade.

O secretário da Semes, Cássio Moura, reforça que o Sempre em Movimento é uma política pública de valorização da saúde preventiva. “É uma iniciativa que traz resultados reais, com impacto direto na vida das pessoas. E tudo isso de forma gratuita”, concluiu.



Texto:Humberto Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)