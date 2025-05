Semed convoca candidatos PcD aprovados em processo seletivo para perícia médica nesta quarta-feira (28)

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) está convocando os candidatos aprovados na cota de pessoas com deficiência (PcD) do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Serviços Voluntários, referente ao edital nº 02/2025/ASTEC/SEMED (Unidos pela Educação), publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 3929 de 28 de fevereiro deste ano.

Com o objetivo de garantir a transparência e a efetividade das políticas afirmativas, os convocados deverão comparecer nesta quarta-feira (28), a partir das 16h, nas instalações da empresa Total Life Assistência à Vida, situada na av. Amazonas, nº 3558, bairro Agenor de Carvalho, para realizar a perícia médica, que terá caráter decisório quanto à qualificação e aptidão do candidato, levando em consideração a compatibilidade da deficiência com as atribuições da função a ser desempenhada.

Confira a lista de convocados AQUI .

Texto:Meiry Santos

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)