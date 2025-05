Adriano Gatto aborda networking inteligente para negócios de sucesso na Rondônia Rural Show

O palestrante Adriano Gatto levou ao público da Rondônia Rural Show Internacional, nesta terça-feira (27), uma reflexão sobre como o networking inteligente pode ser decisivo para o sucesso nos negócios, especialmente no setor agro. A Agropalestra foi promovida pela Escola do Legislativo do Estado de Rondônia, no estande da Assembleia Legislativa (Alero).



Durante o evento, Gatto destacou que, mais do que ampliar a rede de contatos, é essencial criar conexões estratégicas baseadas em confiança, colaboração e objetivos comuns. “No mundo dos negócios, especialmente no agronegócio, quem se conecta com inteligência tem mais chances de crescer e prosperar”, afirmou o palestrante.



Foto: Reprodução/ALE-RO

A ação integra a programação da Escola do Legislativo na feira, com o objetivo de fomentar o conhecimento e a capacitação de produtores, empreendedores e gestores públicos que atuam no campo, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de Rondônia.



Texto: Marcela Bomfim | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO