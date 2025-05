Delegado Lucas assina pedido para destinar R$ 1,4 milhão à agricultura familiar em Buritis

O deputado estadual Delegado Lucas (PP) assinou, nesta terça-feira (27), o ofício para solicitar a liberação de R$ 1,4 milhão em emendas parlamentares que serão investidas diretamente no fortalecimento das associações rurais de Buritis. O recurso será repassado à prefeitura ainda este ano e será destinado para a aquisição de equipamentos agrícolas para mais de 20 associações do município.



Segundo o parlamentar, a proposta é garantir mais estrutura e condições de trabalho ao homem e à mulher do campo, com a entrega de vários implementos agrícolas. “Essa iniciativa partiu de um pedido do prefeito Valtair Fritz (PL), com apoio do secretário municipal de Agricultura, Zé Rainha, e dos vereadores parceiros em Buritis”, diz.



Entre os equipamentos que serão adquiridos estão plantadeiras, grades aradoras, carretas basculantes, distribuidores de calcário, colhedoras de forragem, e outros implementos que darão suporte direto à produção rural.



Com a aquisição dos novos equipamentos, as associações rurais terão melhores condições de expandir a produção, melhorar a qualidade dos cultivos e garantir mais renda às famílias que vivem da agricultura.



“Esse investimento é para quem produz, para quem faz a economia girar no campo. Estamos falando de um reforço histórico para as associações rurais de Buritis, fruto de um trabalho conjunto com a prefeitura, os vereadores e os produtores. O campo forte é sinônimo de uma cidade mais próspera”, finalizou o deputado Delegado Lucas.



R$ 6 milhões para Buritis



Neste ano de 2025, a cidade de Buritis vai receber o maior volume de recursos já destinados de uma única vez por um deputado estadual. Serão R$ 6 milhões para investimentos em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e agricultura.



A previsão é de que os recursos comecem a ser liberados ao longo das próximas semanas, conforme cronograma dos convênios e projetos apresentados pela prefeitura.



Apenas nos dois primeiros anos, o deputado já havia encaminhado mais de R$ 11 milhões para Buritis. Com os novos valores destinados para 2025, o total de recursos ultrapassa R$ 17 milhões.





Texto: Jônatas Boni | Assessoria Parlamentar

Foto: SESC | Divulgação