Presidente da Alero prestigia palestra de Caio Coppolla na Rondônia Rural Show Internacional

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), deputado estadual Alex Redano (Republicanos), prestigiou, na manhã desta terça-feira (27), a palestra do comentarista político Caio Coppolla durante a Rondônia Rural Show Internacional. O evento ocorreu no estande oficial da Alero, consolidando o espaço como um polo de debates estratégicos para o estado.



Conhecido por sua atuação na mídia nacional e por seu posicionamento crítico sobre temas políticos e econômicos, Coppolla apresentou a palestra “Cenário Econômico: Desafios e novas perspectivas para os dias atuais”. A exposição integra a programação especial promovida pela Assembleia, que visa fomentar a reflexão sobre assuntos de grande relevância para a sociedade rondoniense, como economia, gestão pública, defesa patrimonial e formação cidadã.



Durante a coletiva de imprensa que antecedeu a palestra, Alex Redano destacou a importância de trazer personalidades que estimulem o debate qualificado dentro de grandes eventos como a Rondônia Rural Show.



“É fundamental que a Assembleia Legislativa esteja presente nesses espaços, ouvindo e promovendo discussões que impactam diretamente a vida do cidadão. A presença do Caio Coppolla reforça nosso compromisso em estimular o pensamento crítico e a cidadania ativa”, afirmou o presidente da Casa.



O estande da Alero tem sido um ponto de encontro para autoridades, produtores, acadêmicos e visitantes interessados em entender melhor as políticas públicas em andamento e as propostas para o futuro do estado. A participação ativa da Assembleia no evento também fortalece o vínculo do Poder Legislativo com os diversos setores da sociedade rondoniense.



A Rondônia Rural Show Internacional é considerada uma das maiores feiras do agronegócio da Região Norte, reunindo expositores nacionais e internacionais, e se consolidando como uma vitrine de oportunidades para produtores, investidores e gestores públicos.



Texto: Mateus Andrade | Jonalista

Fotos: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO