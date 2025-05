O Agro em boas mãos: investimento em secador fortalece cafeicultura familiar e projeta Rondônia no cenário nacional

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais Terra Fértil (Asprotefer), localizada em São Francisco do Guaporé (RO), tem se destacado como um exemplo de fortalecimento da agricultura familiar e da organização comunitária. Com cerca de 100 associados que atuam nas linhas 06, 07 e 04, a entidade agora conta com um importante reforço para a produção de café: um secador moderno com capacidade para 730 galões — o equivalente a aproximadamente 9.490 quilos de grãos.



O equipamento, adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ismael Crispin (MDB), mudou a rotina dos produtores, reduzindo o tempo de secagem de mais de 15 dias, de forma manual, para cerca de 12 horas por carga, no secador. A nova estrutura permite maior controle da umidade e evita perdas por fermentação, o que eleva a qualidade do produto final e, consequentemente, o preço de venda.



Hilário Knaaack, fundador da Asprotefer e maior produtor de café entre os associados, colheu 280 sacas em 2024 e espera um aumento neste ano. “Esse investimento foi essencial. O secador garante melhor preço, maior qualidade e previsibilidade. O produtor agora sabe quando vai secar, o que evita a deterioração do grão. É um avanço enorme”, afirma Knaaack, que vive na região desde 2003, após deixar Cacoal, cultiva 3,5 hectares dedicados ao café.



Além do equipamento, a associação também oferece suporte completo: transporte do café verde da propriedade até o secador e devolução do produto seco, feito com caminhão próprio da entidade, garantindo economia e agilidade.



Nilson de Oliveira Ribeiro, secretário da Asprotefer, vive há 30 anos no município e cultiva 5 mil pés de café em 1,5 hectare. Ele também produz cerca de 80 litros de leite por dia, em regime familiar. “Com o apoio da associação, a produção aumentou e o custo caiu. Agradeço ao deputado Ismael Crispin e à Assembleia Legislativa por lembrarem dos pequenos produtores”, destacou.





O presidente Manoel da Silva e o vice-presidente Mateus Ferreira Freire ressaltam que a conquista é fruto de anos de luta por investimentos. “Sabemos que o agro está em boas mãos quando vemos os pequenos produtores sendo valorizados. Seguimos esperançosos por mais recursos que nos permitam seguir crescendo”, disse Ferreira.



O agro em Rondônia vem ganhando projeção nacional por sua diversidade agrícola — do leite ao café, do milho ao peixe — e pelo protagonismo da agricultura familiar, que é o motor da economia de muitos municípios. A experiência da Asprotefer é prova disso: organização, apoio público e compromisso com o campo fazem a diferença.



Texto: Jocenir Santana

Fotos: Luís Castilhos

Apoio: Ivanete Damasceno

Bruno Lachi