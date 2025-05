Ismael Crispin lamenta falecimento do pastor Moura, referência espiritual e liderança respeitada em São Miguel do Guaporé

Faleceu nesta terça-feira (27), na cidade de Londrina (PR), o pastor José Belizário de Moura, conhecido carinhosamente como Pastor Moura, aos 64 anos. Líder da Igreja Assembleia de Deus em São Miguel do Guaporé (RO), ele foi uma figura de grande relevância para a comunidade, tanto no campo religioso quanto no meio político, onde exerceu a função de chefe de gabinete da atual gestão municipal e chegou a ser cotado para o cargo de vice-prefeito.



O deputado estadual Ismael Crispin expressou profundo pesar pela perda de quem considerava não apenas um aliado, mas um amigo próximo da família. “É com o coração entristecido que recebo a notícia do falecimento do Pastor Moura. Um homem de fé, sabedoria e compromisso com a nossa gente. Sempre foi presença marcante nas lutas do nosso município, seja no púlpito, seja nos bastidores da política. Para mim e para minha família, ele foi um conselheiro, um amigo fiel e uma inspiração”, afirmou o parlamentar.



De acordo com informações preliminares, o corpo será trasladado para São Miguel do Guaporé, onde o velório acontecerá na sede da Igreja Assembleia de Deus. Os horários ainda serão confirmados.



Ismael Crispin se une à comunidade de São Miguel em oração e solidariedade, pedindo a Deus que conforte os corações enlutados e receba Pastor Moura em sua paz eterna.



Texto: Laila Morais I Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar