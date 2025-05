Deputado Pedro Fernandes participa do lançamento do Programa Melhor em Casa em Alto Paraíso

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve, nesta semana, no município de Alto Paraíso para participar do lançamento do Programa Melhor em Casa, uma iniciativa que visa garantir atendimento domiciliar a pacientes acamados ou com dificuldades de locomoção, levando cuidado, dignidade e assistência diretamente às residências das famílias que mais precisam.



Para fortalecer essa importante ação, o deputado destinou R$ 300 mil por meio de sua emenda parlamentar, que serão aplicados na estruturação e ampliação do programa no município. “Seguimos investindo em ações que fazem a diferença na vida das pessoas, promovendo saúde, dignidade e qualidade de vida”, destacou Pedro Fernandes.



O parlamentar parabenizou o secretário de Saúde, Rodrigo Queiroz, pela condução do programa, o prefeito João Pavan pela parceria e o vereador Romário, que fez a solicitação e tem se destacado pelo trabalho sério e comprometido em favor da população de Alto Paraíso.



“A atenção à saúde domiciliar é fundamental, especialmente para aqueles que não podem se deslocar até as unidades. Esse programa é um exemplo de cuidado humanizado e de gestão eficiente dos recursos públicos”, enfatizou Pedro.



O deputado reforçou ainda seu compromisso de continuar apoiando políticas públicas que promovam a interiorização da saúde e a inclusão social, especialmente nas comunidades mais vulneráveis.



Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar