Presidente Alex Redano destaca protagonismo da Rondônia Rural Show no fortalecimento do agronegócio

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), reforçou a relevância da Rondônia Rural Show como uma das maiores vitrines do agronegócio da região Norte. Durante participação ao evento, que movimenta bilhões de reais em negócios e impulsiona o mercado financeiro do estado, o parlamentar ressaltou o papel estratégico da feira para o desenvolvimento econômico e social de Rondônia.



“A Rondônia Rural Show é mais do que uma feira agropecuária. É um ponto de encontro de oportunidades, tecnologia, conhecimento e negócios que transformam a vida dos rondonienses e fortalecem o nosso setor produtivo”, afirmou Redano.



Investimento em conhecimento e capacitação



Com uma programação diversificada, o evento oferece palestras e painéis com especialistas de renome nacional, abordando temas atuais e de grande impacto para os produtores e empresários do setor. Entre os assuntos em destaque estão o endividamento rural, defesa contra embargos, primeiros socorros (em alinhamento com a Lei Lucas), networking no agronegócio e estratégias de gestão patrimonial.



Dois grandes nomes nacionais também foram confirmados como palestrantes: o jornalista e comentarista político Caio Coppolla, que trará uma análise sobre o cenário econômico atual do Brasil, e o especialista Adriano Gatto, que apresentará técnicas de conexão inteligente aplicadas ao agronegócio.



“Trazer palestrantes desse nível agrega ainda mais valor ao evento e mostra o compromisso da organização com a entrega de conteúdo de qualidade”, destacou o deputado.



Presença ativa da Assembleia Legislativa



A Assembleia Legislativa de Rondônia também participa ativamente da Rondônia Rural Show, com um estande estruturado para acolher o público, oferecer informações institucionais e estreitar o relacionamento com a sociedade.



“A presença da Assembleia no evento é fundamental para aproximar o parlamento do cidadão e dar visibilidade às ações legislativas que impactam diretamente o agronegócio e outras áreas importantes para o nosso estado”, concluiu Redano.

A Rondônia Rural Show segue até o fim da semana, consolidando-se como uma vitrine de inovação, tecnologia e negócios para o campo, e como motor impulsionador da economia de Rondônia.



Texto: Alan Drumond I Jornalista Secom ALERO

Foto: Assessoria Parlamentar