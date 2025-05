Sine Municipal disponibiliza 123 vagas de emprego em Porto Velho

Nesta terça-feira (27), a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), disponibiliza em seu cadastro do Sine Municipal um total de 123 de empregos distribuídos em todos os níveis de escolaridade.



Para terem acesso direto às oportunidades de emprego, é necessário que os candidatos às vagas se apresentem a uma das unidades do Sine Municipal para que seja realizada a inscrição no cadastro de vagas.



O Sine Municipal funciona em duas unidades: na rua General Osório, 81, Centro, ou na Praça CEU, rua Antônio Fraga Moreira, bairro Juscelino Kubitschek.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, mais informações: (69) 3901-6414 / (69) 3901-6409.

Confira as vagas:



Ensino Superior:1 Engenheiro Civil, 1 Apontador de Produção, 1 Assistente de RH, 1 Encarregado Fiscal, 1 Analista de Dados Júnior.

Ensino Médio:32 Auxiliares de Serviços Gerais, 10 Pedreiros, 10 Pintores, 10 Encanadores, 6 Manicures, 4 Cabeleireiros, 4 Escovistas, 4 Recepcionistas, 3 Motoristas de Veículo Pesado, 3 Vendedores Externos (porta a porta), 2 Auxiliares Administrativos, 2 Esteticistas, 2 Barbeiros, 1 Analista de Marketing, 1 Eletricista Automotivo, 1 Operador de Empilhadeira, 1 Atendente Comercial.



Ensino Fundamental:1 Borracheiro, 1 Mecânico, 1 Operador de Máquina Paver ou Máquina Pesada, 1 Operador de Betoneira, 1 Açougueiro.



Profissionalizante:10 Eletricistas, 1 Auxiliar de Topógrafo, 1 Técnico de Segurança do Trabalho.



Sem Instrução de Escolaridade:2 Auxiliares de Manutenção Predial, 1 Auxiliar de Cozinha, 1 Chapeiro, 1 Diarista.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)