Educação ambiental e prevenção às queimadas mobilizam jovens na Escola Flor do Piquiá

Com o objetivo de fortalecer a consciência ecológica e engajar as novas gerações na prevenção às queimadas, a Escola Municipal Flor do Piquiá, em Porto Velho, foi palco de uma importante ação educativa promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema). A iniciativa reuniu estudantes, professores e lideranças comunitárias, promovendo reflexões práticas e críticas sobre os impactos das queimadas na Amazônia e o papel transformador da juventude.

A Sema tem se destacado como protagonista em ações educativas no território municipal, levando temas ambientais de forma didática às escolas e fomentando o protagonismo estudantil na defesa do meio ambiente. Na ação, a Secretaria articulou oficinas, rodas de conversa e distribuição de materiais informativos, reafirmando seu compromisso com a educação ambiental como política pública estratégica.

A atividade contou com a participação especial do sociólogo e pedagogo Rafael Ademir de Andrade, doutor em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e coordenador do Laboratório de Estudos em Populações Negligenciadas da Amazônia (Lepona).

Atividade contou com a participação especial do sociólogo e pedagogo Rafael Ademir “Considero muito importantes ações como esta, pois podemos investir nas gerações que estão vindo. E mais: aqueles que ignoram o poder que essa galera tem, está bem enganado — eles aprendem tudo, falam sobre tudo e podem, sim, fazer com que os mais velhos repensem a questão ambiental”.

Com uma abordagem participativa e sensível à realidade local, a Sema reafirma seu papel pedagógico e transformador, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e ativos na defesa da Amazônia. A ação na Escola Municipal Flor do Piquiá é mais um passo em direção a um município mais resiliente, informado e ambientalmente responsável.

Segundo o secretário da Sema, Vinícius Miguel, essa iniciativa visa fortalecer o laço entre a Prefeitura e os estudantes. “Esse é um momento de fundamental importância para os nossos estudantes. Essa troca de conhecimento vai fortalecer, principalmente, a educação ambiental no período de queimadas que podemos enfrentar pelos próximos meses”, finaliza.

Texto:Sema

Fotos:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)