Entenda quando procurar a UPA ou a UBS para facilitar o acesso correto aos serviços de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reforça a importância da população compreender a diferença entre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Embora ambas cuidem da saúde da população, cada uma tem um papel específico no sistema de atendimento, o que faz toda a diferença na hora de buscar ajuda médica.

A UBS é a porta de entrada para o atendimento rotineiro, acompanhamento de doenças crônicas e problemas de baixa complexidade. Situações como dor de cabeça, gripe ou resfriado, escoriações leves, renovação de receitas e consultas para controle de diabetes ou hipertensão devem ser direcionadas à Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência.

Já a UPA é indicada para casos de urgência e emergência, como fraturas, cortes profundos, febre alta persistente, dores fortes e crises de pressão alta. Nesses casos, a intervenção precisa ser imediata e, por isso, as UPAs funcionam 24 horas, todos os dias da semana.

UPA é indicada para casos de urgência e emergência “O que queremos é que a população entenda que há locais específicos para cada tipo de atendimento. Quando um paciente com sintomas leves procurar uma UPA, ele ocupa um espaço que poderia ser usado para atender uma emergência real. Isso atrasa o atendimento e gera transtornos a todos”, explica o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola.

A superlotação nas UPAs, causada pela procura indevida de casos que poderiam ser resolvidos nas UBS, impacta diretamente a qualidade e a agilidade do atendimento prestado. Por isso, a Semusa, com o objetivo de oferecer mais facilidade à população, implantou o Corujão da Saúde, programa destinado ao atendimento de casos de menor complexidade. Pessoas com sintomas leves podem procurar as unidades Hamilton Gondin, na zona Leste, e Manoel Amorim de Matos, na zona Sul. O atendimento noturno nessas unidades funciona das 18h à meia-noite, de segunda a sexta-feira.

“Nosso compromisso é com o bem-estar da população. Mas para que o sistema funcione da melhor forma, é fundamental que todos façam sua parte, procurando o local adequado conforme a necessidade”, completa o secretário.

A Semusa segue à disposição para orientar a população e reforça: na dúvida, procure sua UBS e, em casos mais graves, dirija-se à UPA. Juntos, podemos garantir um atendimento mais rápido, eficaz e humanizado para todos.

