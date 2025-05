Caio Coppolla aborda cenário político e econômico no Brasil em palestra na Rondônia Rural Show

A manhã do segundo dia da 12ª Rondônia Rural Show Internacional foi marcada pela palestra do analista político Caio Coppolla, atração principal da programação da Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) nesta terça-feira (27). Diante de um público atento, Coppolla abordou o tema “Cenário econômico: desafios e novas perspectivas para os dias atuais”, fazendo uma análise crítica do contexto político e econômico brasileiro e dos reflexos diretos no agronegócio.



Defensor da política direitista, o palestrante falou sobre os entraves enfrentados pelo setor produtivo, destacou a importância do agronegócio na economia nacional e apontou a comunicação como um dos maiores desafios do setor. Segundo ele, mesmo com expressiva contribuição à economia, o agronegócio ainda enfrenta resistência e críticas injustas. Para ele, setores da mídia, formadores de opinião e até lideranças políticas muitas vezes deixam de reconhecer o papel essencial do agro como uma vocação estratégica do Brasil.



Coppolla também defendeu a liberdade econômica e a modernização do Estado, falou da atual composição política e da estrutura dos serviços públicos. Também abordou sobre prováveis riscos de discursos protecionistas travestidos de ambientalismo, que segundo ele, freiam o desenvolvimento sustentável do Brasil.



Foto: Reprodução/ALE-RO Coppolla abordou o tema “Cenário econômico: desafios e novas perspectivas para os dias atuais” (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)



A palestra de Caio Coppolla é parte de uma vasta programação da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), que inclui ainda debates, oficinas, palestras e atendimentos voltados à qualificação profissional e ao fortalecimento da agricultura familiar.

A Rondônia Rural Show segue até 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

Texto: Ivanete Damasceno | Jornalista ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO