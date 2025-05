Assembleia Legislativa inaugura estande na 12ª Rondônia Rural Show Internacional

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) inaugurou, nesta terça-feira (27), seu estande na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI). O evento segue até sábado (31) e oferece uma ampla programação voltada ao fortalecimento do agronegócio e à aproximação com a sociedade.



A RRSI é uma feira anual de agronegócios promovida pelo governo do estado, com foco na agricultura, pecuária, tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente propício para que agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, conhecer inovações e realizar negócios.



Neste ano, a feira tem como tema "Do campo ao futuro". Em virtude da relevância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia transferiu as atividades administrativas, legislativas e pedagógicas da Casa, no período de 26 a 31 de maio de 2025, para o município de Ji-Paraná.



Foto: Reprodução/ALE-RO Alero oferece uma ampla programação voltada ao fortalecimento do agronegócio e à aproximação com a sociedade (Foto: Eliete Marques)



A medida está prevista no Ato da Mesa Diretora 006/2025, publicado no Diário Oficial em 20 de maio de 2025. A inauguração do estande marcou o início da participação da Alero na feira e contou com a presença de deputados estaduais, autoridades locais, lideranças do setor produtivo e a comunidade em geral.



A primeira palestra no estande da Alero foi ministrada pelo jornalista e comentarista político Caio Coppolla, abordando o cenário econômico do país. “Transferimos a Assembleia Legislativa para a Rondônia Rural Show com o objetivo de estarmos ainda mais próximos da população e oferecermos serviços que contribuam com a sociedade”, enfatizou o presidente da Alero, Alex Redano (Republicanos).



Texto e foto: Eliete Marques | Jornalista Secom ALE/RO