Prefeito e vereador agradecem deputado Jean Mendonça pela liberação de recursos, em Ministro Andreazza

O prefeito Mila e o vereador Sadrak de Carvalho de Ministro Andreazza expressaram gratidão ao deputado Jean Mendonça (PL) pela liberação de R$ 320 mil em recursos destinados à reforma e modernização do espaço destinado ao funcionamento da capela municipal. O valor, conquistado por meio de um pedido do vereador Sadrak, será investido na transformação do espaço, oferecendo mais dignidade às famílias no momento de despedida de seus entes queridos.



Na justificativa apresentada ao deputado Jean Mendonça, o vereador Sadrak disse que atualmente, a falta de uma estrutura adequada faz com que muitos velórios sejam realizados em igrejas ou até mesmo em residências. Segundo ele, o novo espaço vai oferecer comodidade adequada e mudar essa realidade, proporcionando conforto e respeito em um dos momentos mais delicados da vida.



O prefeito Mila destacou a importância da obra para a comunidade. “Essa reforma é uma grande vitória para a população de Ministro Andreazza. Com a ajuda do vereador Sadrak, apresentamos o projeto ao deputado Jean Mendonça, que prontamente atendeu nosso pedido e liberou os recursos. Agora, estamos trabalhando para entregar um espaço digno a todos”, afirmou.



O vereador Sadrak de Carvalho reforçou que a obra atende a uma antiga demanda dos moradores. “Estamos honrando a história dos nossos pioneiros, que tanto contribuíram para o crescimento da nossa cidade. A nova capela vai oferecer estrutura e conforto, permitindo que familiares e amigos prestem as últimas homenagens da maneira que eles merecem”, disse.



O deputado Jean Mendonça afirmou que com as obras em andamento, Ministro Andreazza se prepara para inaugurar um local que reflete respeito, acolhimento e gratidão àqueles que fazem parte de sua história. “Esse trabalho é resultado da nossa parceria com o vereador Sadrak, uma pessoa comprometida com o bem-estar dos moradores da área urbana e da área rural,”concluiu.



Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar