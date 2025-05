Deputada Cláudia de Jesus ressalta importância da Rondônia Rural para economia estadual

Desde que tomou posse na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) tem marcado presença ativa na Rondônia Rural Show.



Em 2023, a parlamentar homenageou personalidades importantes para o desenvolvimento do estado como o ex-deputado federal Anselmo de Jesus, e o senador Confúcio Moura, reconhecendo suas contribuições para a criação da maior feira agropecuária rondoniense.



No ano seguinte, em 2024, Cláudia prestou homenagem a 35 sindicatos de trabalhadores rurais e 16 associações e cooperativas, destacando a relevância desses grupos para o desenvolvimento socioeconômico de Rondônia.



Na 12ª edição da Rondônia Rural Show, que acontece em Ji-Paraná, neste ano, a deputada reafirmou o fortalecimento da agricultura familiar por meio de ações do seu mandato como criação de projetos de leis, requerimentos, indicações e muito diálogo com as instituições públicas. Um outro grande feito tem sido o investimento de mais de R$ 25 milhões em emendas parlamentares, parte desse valor foi direcionado para movimentos sociais comprar maquinários agrícolas, insumos e fazer melhorias nas propriedades familiares.



“A Rondônia Rural Show impulsiona vários setores da economia e tem uma importância grande para agricultura familiar, os pequenos e grandes negócios, para a segurança alimentar e o desenvolvimento regional. A feira tem uma dimensão internacional e hoje fortalece os laços comerciais entre os países vizinhos” comentou a deputada.



Texto e foto: Assessoria Parlamentar