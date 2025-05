Praça CEU recebe tenda da Semana do MEI para auxiliar micro e pequenos empreendedores

O Sebrae, em parceria com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) e instituições financeiras, está realizando a “Semana do MEI”, com atendimento aos microempreendedores individuais. A Praça CEU, que é gerida pela Semdestur, é o espaço em que a tenda do Sebrae está recebendo os empreendedores.

A tenda funcionará durante toda esta semana, até sexta-feira (30), das 8h às 17h, e conta com atendentes do Sebrae, da Receita Federal, do Sicoob, Banco do Povo, Sefin e Emdur para receber demandas da população, verificar CPFs e CNPJs, abrir e fechar contas, orientar e muito mais.

A população da zona Leste de Porto Velho tem até sexta-feira (30) para aproveitar a tenda da Semana do MEI e resolver pendências relacionadas e isso já está acontecendo, como para dona Meure Juvenço, vendedora autônoma, o evento foi um adianto: “Vim regularizar meu CNPJ e consegui, graças a Deus, foi muito bom”.

Evelyn Peixoto, analista do Sebrae Para o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Junior, o evento ser realizado na Praça CEU é um diferencial. “A Praça já oferece muitos serviços gratuitos, como a Sala do Empreendedor, serviços do Sine Municipal e esportes. É um local gerido pela Semdestur e Prefeitura, para facilitar a vida dos moradores da zona Leste e região”.

“São diversas programações tanto on-line quanto presencial, com o objetivo de atender as demandas do bairro, dando informações, abrindo empresas e todos os serviços do Sebrae e dos parceiros presentes”, ressaltou Evelyn Peixoto, analista do Sebrae.

O destaque da programação são as duas capacitações oferecidas nesta semana:

Palestra:Marketing Digital

Quarta-feira, (28), às 19h, na sede do Sebrae, localizado na av. Campos Sales, 3421, bairro Olaria.

Oficina Empreendedorismo:Planejamento Financeiro e Fluxo de Caixa

Quarta-feira (28), das 8h às 12h, na Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, 1706-1770, bairro Juscelino Kubitschek.

Mais informações: (69) 99217-5480

Texto:Isabella Leite

Foto:Isabella Leite

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)