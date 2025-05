Cirone Deiró solicita medidas para reduzir tributação do boi gordo e equilibrar preços em Rondônia

Objetivo é reduzir a pauta fiscal do ICMS sobre o produto (Foto: Assessoria parlamentar)

O deputado Cirone Deiró encaminhou um pedido ao governo de Rondônia, por meio da Casa Civil, da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), para a realização de um estudo técnico detalhado sobre a precificação do boi gordo no estado. O objetivo é reduzir a pauta fiscal do ICMS sobre o produto, facilitando a comercialização e escoamento da produção para outros estados.

A iniciativa surge diante das disparidades de preços entre Rondônia e estados vizinhos, como Mato Grosso. Em abril de 2025, a arroba do boi gordo foi cotada a R$260,00 em Vilhena (RO), enquanto em Cuiabá (MT) alcançou R$310,00 – uma diferença de R$50,00 que impacta diretamente os pecuaristas locais.

Cirone destacou que, desde 2021, quando Rondônia foi reconhecida como área livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), o estado teve crescimento na produção pecuária. No entanto, segundo os pecuaristas, a capacidade de abate dos frigoríficos locais não acompanhou esse avanço, gerando um excedente de animais prontos para o abate e pressionando os preços para baixo.



"Essa diferença de preços desestimula a produção, prejudica a economia local e coloca nossos produtores em desvantagem", alertou o parlamentar. Ele defende que o estudo avalie fatores como capacidade de abate dos frigoríficos, custos logísticos, tributação e possíveis práticas anticoncorrenciais, a fim de propor medidas que equilibrem o mercado.



O deputado reforçou a urgência da ação, argumentando que a análise técnica é essencial para garantir competitividade e sustentabilidade ao setor. "Precisamos transformar esse desafio em oportunidade, assegurando o desenvolvimento da pecuária e o bem-estar de toda a cadeia produtiva", concluiu, ao afirmar que a expectativa é que, com a redução da carga tributária e políticas adequadas, Rondônia consiga valorizar sua produção e ampliar sua participação no mercado nacional.



Texto: Edna Okabayashi I Jornalista