Com apoio parlamentar, Associação Bom Sossego vive novo momento e projeta mais avanços para produtores de Guajará-Mirim

A Associação dos Produtores Rurais da Linha Cachoeirinha, conhecida como Associação Bom Sossego, está vivendo uma nova fase de crescimento e valorização do trabalho no campo. Fundada em 2006, a entidade reúne atualmente 30 produtores associados e atua na promoção da agricultura familiar na região do Ramal Cachoeirinha, zona rural de Guajará-Mirim.



Com o apoio da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), a associação foi contemplada com recursos de emenda parlamentar que possibilitaram a aquisição de um trator agrícola e uma colheitadeira de milho do tipo “foguetinho”. Os equipamentos têm sido fundamentais na colheita e na preparação da terra para o plantio, aumentando a eficiência e reduzindo os custos para os produtores locais.



“Os produtores rurais de Guajará-Mirim nunca foram tão valorizados como estão sendo agora, com a deputada Dra. Taíssa. Ela entende a vida dos produtores, as dificuldades enfrentadas no campo e vem trabalhando para garantir um futuro melhor para os produtores do município. Muito obrigado”, afirmou Jocélio Fernandes, presidente da associação e também pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da comunidade.



Além de atender aos associados, a associação também presta serviços com os equipamentos para produtores não associados que necessitam de apoio, ampliando seu impacto social e promovendo solidariedade entre as famílias rurais.



A secretária da entidade, Priscila Fernandes, ressaltou que o fortalecimento da produção também promove integração social. “Esses equipamentos não apenas melhoraram a produção, mas também fortaleceram a união dos associados. Estamos mais organizados, mais unidos, e isso se reflete em toda a convivência comunitária.”



A região da Linha Cachoeirinha é uma das mais importantes produtoras de leite do município, com média de 150 litros de leite por produtor, por dia. A silagem, que agora pode ser produzida de forma mais econômica graças aos novos equipamentos, é essencial para a alimentação do rebanho, especialmente no período da seca.



O produtor Remi Pinheiro Venâncio compartilhou a mudança vivida no campo: “Hoje conseguimos produzir milho e silagem a um custo muito menor. Isso mudou nossa vida e deu mais condições para continuarmos produzindo.”



A associação também já encaminhou novos pedidos à deputada, incluindo uma grade aradora e uma bomba borrifadora de veneno, que irão reforçar ainda mais o preparo do solo e o manejo das lavouras. Está também prevista a instalação de uma academia ao ar livre próxima à igreja da comunidade, incentivando saúde e bem-estar para todos os moradores.



A deputada Dra. Taíssa Sousa destacou que seu mandato continuará priorizando o setor rural. “Investir no pequeno produtor é garantir a sobrevivência e o fortalecimento da nossa agricultura. São eles que sustentam a economia do campo com dignidade e esforço.”



Podemos ver o Agro em Boas Mãos quando o apoio chega à agricultura familiar e fortalece os produtores rurais de Rondônia, seja através de apoio técnico, financeiroou destinação de equipamentos, como é o caso da Linha Cachoeirinha. Por meio de parcerias com associações como a Bom Sossego, A Assembleia Legislativa viabiliza a aquisição de equipamentos e recursos que facilitam o dia a dia dos agricultores e promovem o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais, com foco especial nos pequenos e médios produtores, o Agro RO trabalha para garantir melhores condições de trabalho e qualidade de vida para quem vive do campo.



Com organização, apoio político e forte senso comunitário, a Associação Bom Sossego mostra que o desenvolvimento rural é possível e real. A transformação em curso na Linha Cachoeirinha é um exemplo claro de como o investimento certo pode gerar crescimento, dignidade e permanência no campo.

