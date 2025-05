Vendedores ambulantes comemoram vendas no Arraiá da Prefs no Parque da Cidade

As três noites de festa na primeira edição do Arraiá da Prefs, no Parque da Cidade, foram sucesso de público e, principalmente, de geração de renda para os vendedores ambulantes. Ao todo, cerca de 70 mil pessoas prestigiaram o arraial promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), com apoio da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

Foram disponibilizadas 54 habilitações através de chamamento público para vendedores ambulantes, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb). O público que compareceu à festa e aproveitou de tudo um pouco: galinha picante, cachorro-quente, pastel, milho-cozido, bolo, sorvete, vatapá, maçã do amor e diversas outras comidas que são típicas desse período.

O ambulante Antônio Fandinho trabalhou com vendas de pastéis e agradeceu à Prefeitura pela realização do evento. “Foi um espetáculo! Não tem um arraial igual a esse, inclusive superando o tradicional arraial Flor do Maracujá. A Prefeitura está de parabéns por esse evento e pode contar com a gente nos próximos eventos, se Deus quiser”, concluiu.

Janete Rocha vendeu comidas típicas no evento O Arraiá da Prefs movimentou mais de R$ 1 milhão em vendas e fomentou a economia com geração de empregos e renda extra para muitas famílias. A vendedora ambulante Janete Rocha vendeu comidas típicas no evento. “Nesses três dias de evento foram maravilhosos, a festa foi maravilhosa, muito organizada. A gente serviu nossas comidas típicas e todo mundo gostou. Só posso dizer que o movimento foi excelente e maravilhoso”, finaliza.

Além das comidas tradicionais, o público também se divertiu com a parte da opção de lazer. Foram habilitados ambulantes, através de chamamento público, para os brinquedos como por exemplo pula-pula e escorregador inflável. Os pais aproveitaram o evento para levarem as crianças para participarem desse momento especial.

CIRCUITO JUNINO

O Arraiá da Prefs marcou o início do circuito junino em Porto Velho e reafirmou o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com o bem-estar e lazer da população. O município tem, a partir de agora, com o maior São João do Norte, que contou com uma programação especial com quadrilhas, bois-bumbás, grupos de danças, atrações regionais e nacionais.

De acordo com o prefeito da capital, Léo Moraes, o evento proporcionou geração de renda para muitas famílias. “O evento mostrou a força que a cultura tem em nossa cidade. Além disso, gerou renda e emprego para muita gente. As barracas estavam lotadas todos os dias e os comerciantes felizes com a grande movimentação que foi registrada nos três dias”, disse o prefeito.

TURISMO

Outro ponto de destaque é para o fomento do turismo. Para o secretário da Semdestur, Paulo Moraes, o evento a partir de agora entra na rota dos grandes eventos da região norte. “Porto Velho entra definitivamente no calendário junino da região Norte. Agora a nossa cidade tem um grande evento para receber os turistas com comidas típicas, atrações culturais e ainda shows nacionais”, finaliza.

A expectativa a partir de agora é que outros grandes eventos sejam realizados na capital. “Queremos agradecer a presença de todos. Dos grupos folclóricos, das atrações musicais, das secretarias, dos nossos parceiros e também dos vendedores ambulantes que acreditaram no nosso evento que foi um sucesso e no ano que vem tem muito mais”, disse o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira.

