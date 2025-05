Alta Floresta D’Oeste recebe retroescavadeira após articulação do deputado Ezequiel Neiva

A Secretaria Municipal de Obras de Alta Floresta D’Oeste foi contemplada recentemente com uma retroescavadeira, fruto de uma importante articulação política que envolveu o vereador Jeremias (Republicanos), o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) e o senador Confúcio Moura (MDB). Com a retroescavadeira já em operação, a Prefeitura segue empenhada em ampliar os serviços prestados tanto na cidade quanto na zona rural, promovendo melhorias em infraestrutura e qualidade de vida aos moradores do município.



A retroescavadeira é uma máquina de grande importância para os serviços públicos, sendo amplamente utilizada em obras de infraestrutura, abertura de estradas vicinais, recuperação de vias, serviços de drenagem, limpeza de terrenos e outras ações fundamentais para o desenvolvimento local. Sua versatilidade e eficiência fazem dela uma ferramenta indispensável para o atendimento das demandas da população, especialmente em municípios com áreas rurais extensas.



Foto: Reprodução/ALE-RO Parceria entre vereador Jeremias, prefeito Gio Damo e Ezequiel Neiva tem rendido frutos ao município (Foto: Alexandre Almeida)



O vereador Jeremias agradeceu ao senador Confúcio Moura pela sensibilidade em atender ao pedido, destacando o impacto positivo da parceria entre os poderes. “Obrigado, senador Confúcio Moura, pelo presente. Mas quem realmente ganha é a população de Alta Floresta. Esse alinhamento político, juntamente com o deputado Ezequiel Neiva e o prefeito Gio Damo, fortalece o município e traz resultados concretos para o nosso povo”, afirmou.



O deputado estadual Ezequiel Neiva também ressaltou a importância do investimento. “Agradeço ao senador Confúcio Moura por esse presente. Estive com o vereador Jeremias no dia do seu aniversário, e o senador assegurou esse investimento para Alta Floresta. Parabenizo também o prefeito Gio Damo, que foi ágil e eficiente na condução do processo licitatório”, destacou.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ezequiel Neiva tem trabalhado por melhorias para a população de Alta Floresta D’Oeste (Foto: Alexandre Almeida)



Para o prefeito Gio Damo, a união entre os representantes políticos tem sido fundamental para viabilizar conquistas para a população. “Essa é mais uma prova de que parcerias sólidas funcionam. Essa máquina já está em pleno funcionamento, atendendo tanto o homem do campo quanto os moradores da cidade. Agradecemos ao senador Confúcio, ao deputado Ezequiel Neiva e ao vereador Jeremias por esse grande presente para Alta Floresta”, concluiu.



Texto e fotos: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO