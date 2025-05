Campo Novo de Rondônia recebe campo society com investimento de R$670 mil da deputada Dra. Taíssa

No último sábado (25), a população de Campo Novo de Rondônia celebrou a entrega de um novo espaço de lazer e esporte: a Quadra Municipal de Grama Sintética José Ivo Hellmann, além da quadra de vôlei de areia, ambos anexos à Praça Augusto Lira. A obra contou com a destinação de R$ 670 mil em emenda parlamentar individual da deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos).



A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador do Estado de Rondônia, Cel. Marcos Rocha; o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende; os prefeitos das cidades vizinhas de Monte Negro e Buritis; o prefeito de Campo Novo de Rondônia, Alexandre Dias; além de vereadores e lideranças locais. O evento também foi prestigiado por moradores e representantes da comunidade esportiva do município.



Durante sua fala, o secretário Elias Rezende destacou a importância da parceria entre os poderes para levar desenvolvimento aos municípios. “A deputada Taíssa fez essa parceria com o governador Coronel Marcos Rocha, que estão entregando para os nossos municípios. Nós temos obras em Jacinópolis, nós temos obras em Nova Dimensão, nós temos obras em Nova Mamoré, nós temos obras em Guajará-Mirim e hoje nós estamos entregando obras em Campo Novo. Parabéns deputada”, ressaltou.



Foto: Reprodução/ALE-RO

O governador Cel. Marcos Rocha parabenizou a deputada Dra. Taíssa pela destinação do recurso e agradeceu a parceria da parlamentar na aprovação de projetos enviados pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa. “Essa união entre Executivo e Legislativo é fundamental para que Rondônia continue avançando”, declarou.



A deputada Dra. Taíssa reforçou a importância da valorização dos espaços públicos para a juventude e para o fortalecimento das práticas esportivas no município. “Esse campo é mais que uma obra, é um investimento no futuro, na saúde e na qualidade de vida da nossa população. Agradeço ao vice-prefeito Adeilson, grande parceiro que sempre leva as demandas de Campo Novo ao nosso gabinete. Juntos, conseguimos tornar esse sonho realidade”, afirmou.



O novo campo society conta com gramado sintético, alambrado e iluminação, proporcionando condições adequadas para a prática esportiva durante o dia e à noite. A estrutura deve beneficiar diretamente os moradores da cidade, em especial crianças, adolescentes e desportistas locais.



Presente na inauguração, o morador Cícero Antônio de Freitas, que reside há 35 anos no município e é pioneiro do esporte, comentou: “O esporte antigamente era devagar. Eu fui secretário do esporte e naquela época era muito difícil. Quero agradecer primeiramente a Deus e à deputada por nos ajudar aqui. Eu acredito que 100% ficou contente. Isso aqui é um luxo. Coisa que nós não tínhamos e é poucos lugares que têm.”



O também morador Henrique Fernandes completou: “Eu já morei em várias cidades aqui em Rondônia, e é a primeira vez que vejo um projeto tão lindo e maravilhoso. Que Deus abençoe a Dra. Taíssa ainda mais. Campo Novo merece.”



A secretária municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, Lucieli Flores, também reforçou a relevância da obra: “Estamos recebendo o campo society em grama sintética, uma obra de grande importância para termos infraestrutura e espaço físico para práticas esportivas e de lazer. A deputada Dra. Taíssa sempre esteve presente no município e, por meio de emenda individual, tornou esse sonho realidade. Esse espaço será utilizado pela escolinha, jovens, veteranos e pela comunidade em geral, com previsão de campeonatos e torneios nos próximos dias.”



A parceria entre o Poder Legislativo, o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Novo de Rondônia reforça o compromisso conjunto com o desenvolvimento social e urbano da região. A obra integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura esportiva nos municípios do interior de Rondônia.



“É uma grande alegria ver esse projeto se tornando realidade, fruto do trabalho sério e comprometido com as necessidades do nosso povo”, finalizou a parlamentar.





Texto: Kelly Ardaia | Assessoria Parlamentar

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar