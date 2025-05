Prefeitura de Porto Velho conta com sistema on-line para agilizar trâmite dos processos e reduzir burocracia

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), vem protagonizando uma verdadeira transformação na forma como o poder público se conecta com o cidadão. Em tempo recorde, a pasta entregou soluções de grande impacto social e institucional, com destaque para a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

“Assumir a SMTI foi mais do que um desafio técnico, foi uma convocação para ajudar a transformar Porto Velho em uma cidade inteligente, eficiente e, acima de tudo, centrada no cidadão”, afirmou o titular da pasta, Cezar Marini.

Para ele, a ferramenta tecnológica é vital a todas as secretarias municipais de Porto Velho, especialmente as que tramitam e compartilham processos com o poder judiciário, órgãos de controle e órgãos estaduais. Segundo Marini, isso ocorre devido à integração nativa pela padronização do mesmo sistema.

Entretanto, o titular da SMTI acredita que no âmbito da Prefeitura, a Procuradoria e a Controladoria Geral do Município (PGM e CGM) serão os órgãos mais beneficiados com a nova plataforma.

AGILIDADE E EFICIÊNCIA



Nova ferramenta garante rastreabilidade, agilidade nos trâmites internos dos documentos Marini disse ainda que o SEI é uma das conquistas mais simbólicas nesse início da gestão do prefeito Léo Moraes. Trata-se de um sistema consolidado de tramitação digital utilizado pelos maiores órgãos públicos do Brasil, que não se viabilizou em oito anos de tentativas infrutíferas pela gestão anterior, foi concretizado em apenas 72 dias da nova equipe da SMTI.

“O que foi um objetivo não alcançado em oito anos, nós o tornamos realidade em pouco mais de dois meses. Isso não aconteceu por acaso, é o resultado de uma gestão que sabe o que quer, trabalha com método, compromisso com a entrega de resultados e tem clareza sobre onde precisa chegar”, enfatizou Marini.

MENOS BUROCRACIA

O titular da SMTI destacou que o SEI substitui um sistema provisório e cheio de limitações, que operava de forma adaptada e instável. Agora, Porto Velho passa a contar com uma plataforma segura, auditável, escalável, interoperável e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A nova ferramenta garante rastreabilidade, agilidade nos trâmites internos dos documentos e padronização de processos, fortalecendo a governança pública e a transparência administrativa, além de reduzir a burocracia e economizar tempo e gastos para os munícipes.

“Mais do que um sistema, o SEI é um símbolo do que acontece quando se une confiança política com liderança técnica. A transformação deixa de ser uma vaga promessa para se tornar realidade”, finalizou Marini.

Texto:Augusto Soares e SMTI

Foto:SMTI

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)