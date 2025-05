Agroindústrias de Porto Velho ganham destaque com apoio da prefeitura

O primeiro dia da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, que acontece no Centro Tecnológico Valdecir Rack, em Ji-Paraná, foi marcado por encontros emocionantes, lançamentos inovadores e a força da agricultura familiar. Com o apoio logístico e técnico da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), as agroindústrias de Porto Velho vêm se destacando e mostrando todo o potencial da produção local.

A Semagric tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento do setor, oferecendo suporte para o transporte dos produtos, assistência técnica especializada, além de fomentar a criação de cooperativas e associações de produtores. Essas ações vêm facilitando o acesso às políticas públicas e ampliando as oportunidades de comercialização.

Charcutaria Defumarte leva ao evento uma variedade de produtos defumados à base de peixe

Entre os expositores de Porto Velho estão agroindústrias que têm conquistado espaço e reconhecimento pela qualidade e inovação. A Pescados Rei do Pirarucu, por exemplo, apresentou uma novidade que chamou a atenção, a linguiça de carne de jacaré, lançada no primeiro dia da feira. “É um produto que reúne tradição amazônica com inovação. Estamos muito felizes em poder mostrar isso ao Brasil e ao mundo”, afirmou Elisandrio Bertol, proprietário da agroindústria.

Outro destaque é a Charcutaria Defumarte, que leva ao evento uma variedade de produtos defumados à base de peixe, como linguiças salames. “A feira é uma vitrine de oportunidades. Com o apoio da Semagric, conseguimos chegar até aqui com estrutura e visibilidade”, destacou Ronaldo Bianc, fundador da marca.

A Bolachas Nordestinas e o Frigorífico Progresso também marcam presença, levando sabores tradicionais e produtos com identidade regional. Juntas, essas agroindústrias mostram como a produção familiar pode ser moderna, competitiva e sustentável.

Segundo o Léo Moraes, a gestão municipal está comprometida em ampliar os investimentos no setor rural Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a gestão municipal está comprometida em ampliar os investimentos no setor rural. “Nosso papel é apoiar quem produz o alimento que chega à mesa do povo. Lançamos o programa Porteira Adentro para levar apoio técnico, soluções acessíveis e horas/máquina com até 80% de economia para os pequenos produtores. É assim que impulsionamos o campo e geramos desenvolvimento para toda a cidade”, declarou o prefeito.

A participação das agroindústrias na Rondônia Rural Show reafirma o papel estratégico da agricultura familiar na economia regional, promovendo geração de renda, valorização cultural e segurança alimentar. Cada produto apresentado carrega histórias de superação, inovação e muito trabalho, revelando que investir no campo é colher desenvolvimento para o futuro.

A Rondônia Rural Show segue até sábado (31), das 8h às 18h, com programação voltada ao agronegócio, agricultura familiar, tecnologia e sustentabilidade. A feira é considerada a maior do setor na região Norte e uma das mais relevantes do Brasil.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)