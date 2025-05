Prefeito Léo Moraes prestigia abertura da 12ª Rondônia Rural Show e reforça apoio aos produtores de Porto Velho

Na manhã de segunda-feira (26), o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, participou da abertura da 12ª Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná, e fez questão de destacar a importância do agronegócio para o desenvolvimento de Porto Velho e todo estado de Rondônia.

A feira, considerada a maior da região Norte, começou reunindo milhares de pessoas e mostrando porque Rondônia é referência nacional quando o assunto é agro. Em sua fala, o prefeito exaltou o evento e fez um agradecimento direto a quem faz tudo acontecer no campo.

“A Rondônia Rural Show é o reflexo da força de um povo que acredita, que luta e que transforma. O agro é feito por homens e mulheres que acordam cedo, enfrentam sol, chuva e desafios, mas seguem firmes, construindo esse estado vibrante, próspero e cada vez mais respeitado lá fora. Rondônia deixou de ser o cantinho esquecido e hoje é sinônimo de trabalho e orgulho”, disse Léo Moraes.

Elisandro Bertol trouxe para a feira uma linha especial de produtos derivados do pirarucu e do jacaré E quem mostra esse orgulho na prática é o produtor Elisandro Bertol, de Porto Velho, proprietário da Pescados Rei do Pirarucu, ele trouxe para a feira uma linha especial de produtos derivados do pirarucu e do jacaré — todos com selo de certificação conquistado após anos de muita persistência.

“Essa certificação é tudo pra gente. Foram quase quatro anos tentando regularizar tudo pra conseguir colocar nossos produtos no mercado com segurança e qualidade. Só conseguimos porque a Prefeitura acreditou no nosso projeto, a Semagric abriu as portas e os técnicos estiveram ao nosso lado em cada etapa. Hoje, estar aqui, com tudo regularizado, é uma vitória. É um sonho realizado”, contou, emocionado, o produtor.

A gestão municipal tem investido cada vez mais em políticas de apoio ao pequeno e médio produtor rural, desburocratizando processos e criando oportunidades reais de crescimento e visibilidade. A presença marcante de Porto Velho na Rondônia Rural Show é prova disso: quando o poder público caminha junto com o campo, todo o estado colhe bons frutos.

A feira segue até o dia 31 de maio e deve movimentar milhões em negócios, além de conectar experiências, inovações e oportunidades para quem faz o agro acontecer.

Texto:Leandro Morais

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)