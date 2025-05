Deputado Dr. Luís do Hospital destaca força do agro na Rondônia Rural Show

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital participou, nesta segunda-feira (26), da abertura oficial da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, realizada no Parque Tecnológico Valdecir Rack, em Ji-Paraná. O evento reúne mais de 650 expositores e segue até o próximo sábado (31), com expectativa de movimentar bilhões em negócios e atrair milhares de visitantes.



Durante a programação, o parlamentar acompanhou a solenidade ao lado do governador Marcos Rocha, secretários de Estado, parlamentares e autoridades locais. Em seguida, percorreu os pavilhões do parque, visitando estandes, dialogando com produtores e empresários do setor.



Foto: Reprodução/ALE-RO

"Esse é um espaço de valorização da força produtiva do nosso estado. A Rondônia Rural Show conecta o pequeno produtor, o agronegócio, a indústria e a tecnologia, fortalecendo a economia e gerando oportunidades. É um evento estratégico para o desenvolvimento de Rondônia", afirmou o deputado.



Luís do Hospital também ressaltou o papel do Poder Legislativo na formulação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário e à ampliação da competitividade da produção rondoniense. Segundo ele, a feira representa não apenas negócios, mas também conhecimento, inovação e integração entre campo e cidade.



“O que estamos vendo aqui é a demonstração da força do nosso setor produtivo. A Rondônia Rural Show é mais do que uma feira — é uma vitrine de oportunidades. O agronegócio é o motor da nossa economia, e esse evento consolida Rondônia como referência no Brasil e no exterior”, concluiu o parlamentar.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Divulgação | Assessoria Parlamentar