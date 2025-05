Alunos do curso de fotografia da Escola do Legislativo recebem certificados na Rondônia Rural Show

A Assembleia Legislativa de Rondônia está presente na 12ª Edição da Rondônia Rural Show Internacional, que ocorre em Ji-Paraná, entre os dias 26 e 30 de maio. A Casa de Leis e a Escola do Legislativo (Elero) tem uma vasta programação nessa que é uma das maiores feiras do agronegócio de nosso país.

Um dos grandes orgulhos do parlamento estadual é o de proporcionar conhecimentos em diferentes áreas para a população de Rondônia, por meio da Escola do Legislativo. Assim, para fechar com ‘chave de ouro’ o encerramento de mais um curso dos vários ofertados pela Escola, ocorrerá nesta terça-feira (27), às 9h, a entrega de certificados aos alunos da rede pública que participaram da formação em fotografia promovido pela Elero. A cerimônia será no estande da Assembleia Legislativa.

O curso de fotografia é um dos diversos oferecidos pela Escola do Legislativo. Atualmente, para os meses de junho e julho estão sendo ofertados dez formações em diferentes áreas, tais como: Oratória: Comunicação de Alto Impacto; Primeiros Socorros; Libras Para Atendimento ao Público; Informática Básica; Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho; entre outros.

Para participar é necessário que o interessado tenha a idade mínima de 16 anos. Mais informações podem ser obtidas na página do portal da Elero.

Texto: Ivanilson Tolentino I Jornalista

Foto: Divulgação