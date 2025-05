Deputado Alan Queiroz destina R$ 52 mil para aquisição de implementos agrícolas em Theobroma

Com o objetivo de fortalecer a produção rural no município de Theobroma, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 52 mil para a aquisição de implementos agrícolas à Associação Rio Branco. O recurso foi viabilizado por meio de emenda parlamentar, a partir de solicitação da comunidade local.



Os equipamentos adquiridos com o valor da emenda serão utilizados para melhorar as condições de trabalho dos agricultores, aumentar a produtividade e otimizar o tempo no preparo da terra e colheita. A iniciativa contribui diretamente para o fortalecimento da agricultura familiar, promovendo desenvolvimento econômico e social no campo.



O deputado Alan Queiroz destacou os recentes investimentos na agricultura do estado. “Apoiar o setor agrícola é essencial para garantir o crescimento sustentável do nosso estado. Essa emenda representa mais do que um investimento: é um compromisso com os trabalhadores do campo, que precisam de estrutura e incentivo para produzir com dignidade e eficiência”, disse.



A entrega dos implementos representa mais um passo na valorização do pequeno produtor rural, reforçando a importância de políticas públicas que atendam diretamente as comunidades agrícolas. A ação demonstra o empenho do parlamentar em contribuir com o desenvolvimento das regiões produtivas de Rondônia.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Secom | Governo de Rondônia