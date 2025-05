Eyder Brasil participa da 12ª Rondônia Rural Show e reforça compromisso com a agricultura familiar

O deputado estadual Eyder Brasil (PL-RO) está em Ji-Paraná participando da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, maior feira do agronegócio da Região Norte, que acontece de 26 a 31 de maio no Centro Tecnológico Vandeci Rack. O evento reúne mais de 650 expositores e deve atrair cerca de 250 mil visitantes ao longo da semana, movimentando bilhões em negócios para o estado.



Presente durante toda a programação, Eyder destaca a importância da feira como vitrine de inovação, tecnologia e oportunidades para o pequeno e médio produtor rural. “A Rondônia Rural Show é um espaço onde o campo encontra apoio, incentivo e visibilidade. É aqui que fortalecemos a agricultura familiar e reafirmamos nosso compromisso com quem produz e gera riqueza no nosso estado”, afirmou o parlamentar.



Além de acompanhar as novidades do setor, Eyder Brasil aproveita a participação no evento para dialogar com produtores e lideranças, colher demandas e reforçar seu apoio a políticas públicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio, especialmente à agricultura familiar.



Texto: Débora M. Grécia | Assessoria Parlamentar

Foto: Rodrigo Góes | Assessoria Parlamentar