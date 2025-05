Campo de girassóis é destaque entre as atrações da Rondônia Rural Show

“Os girassóis são lindos. É a primeira vez que venho à Rondônia Rural Show e já parei aqui para tirar fotos”, comentou a agente de saúde Luciana Gomes, de 41 anos, moradora do município de Nova União. A plantação de girassóis ocupa uma área de 300 metros quadrados e reúne cerca de 1.500 pés da flor.



O campo forma uma paisagem vibrante e colorida e atrai centenas de visitantes. As estudantes Ana Paula de Souza, de 17 anos; Ingridy Sacramento, de 16, e Gabrielly Kester, de 17, são da Escola Nilo Coelho, da cidade de Ministro Andreazza. “Viemos com a escola e o girassol é parada obrigatória. As fotos ficam maravilhosas”, afirmou Ana Paula.



De acordo com o técnico Wagner Osair de Oliveira, responsável pela vitrine tecnológica da Emater-RO (Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia), os girassóis se tornaram uma das principais atrações do evento.



Foto: Reprodução/ALE-RO Estudantes são do município de Ministro Andreazza (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)



Wagner explicou que o preparo começa com o adubamento do solo. Quinze dias depois, realiza-se o plantio das sementes. “Os girassóis foram plantados há 52 dias. Este é o terceiro cultivo realizado na Rondônia Rural Show, embelezando a feira e atraindo muitos visitantes”, destacou.



Segundo informações do governo, o girassol é também uma alternativa viável de geração de renda. A planta pode ser comercializada para alimentação de aves, produção de ração, silagem e biofertilizantes, ampliando seu potencial dentro do setor agropecuário.



Trabalho em conjunto



A estrutura político-administrativa do Brasil baseia-se em três pilares fundamentais: os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A atuação integrada dessas instâncias é essencial para a preservação da democracia, o funcionamento eficaz da administração pública e a manutenção da ordem social.



O Poder Legislativo exerce a função primordial de elaborar, alterar ou revogar leis que regem a vida em sociedade. Essas normas abrangem áreas fundamentais como saúde, educação, segurança e economia. No estado de Rondônia, essa função é desempenhada por 24 deputados estaduais, eleitos para representar os interesses da população.



Esses parlamentares atuam como porta-vozes da sociedade, apresentando propostas e debatendo soluções para as principais demandas da população. Cabe ainda ao Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo, assegurando que a atuação do governo esteja em conformidade com os preceitos legais e constitucionais.



Foto: Reprodução/ALE-RO Agente de saúde é moradora do município de Nova União (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)



Outra atribuição relevante do Parlamento estadual é a análise e aprovação do orçamento anual, o que garante o controle sobre a aplicação dos recursos públicos.



“Os poderes são independentes entre si, mas trabalhamos em harmonia para garantir o melhor para a população. A Rondônia Rural Show é resultado desse trabalho em conjunto”, enfatizou o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos).



Legislativo em ação



A Assembleia Legislativa de Rondônia tem atuado de forma constante na análise, discussão e deliberação de ações que fortalecem o setor produtivo e fomentam a economia do estado. Na semana passada, os deputados aprovaram o Projeto de Lei Complementar 135/2025 , que autorizou a transferência de recursos para o orçamento fiscal da Emater-RO.



Além disso, os parlamentares têm promovido o diálogo com a sociedade sobre a atualização do zoneamento socioeconômico e ecológico de Rondônia . Nesse contexto, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia realizou a quarta audiência pública descentralizada, dessa vez no município de Nova Mamoré, ampliando a participação da população e de especialistas nas discussões sobre o tema.



Ainda neste mês, foi aprovado o que estabelece critérios mais claros e justos para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em aquisições interestaduais realizadas por empresas optantes pelo regime Simples Nacional.



Outro destaque foi a aprovação do Projeto de Lei 847/2025, que destinou mais de R$ 40 milhões ao combate à pobreza em Rondônia. Os recursos estão sendo aplicados em diversas áreas sociais, incluindo segurança alimentar e nutricional, assistência social, educação, saúde, saneamento básico, habitação, geração de renda, cidadania, benefícios eventuais, transferência de renda, pesquisas sociais, infraestrutura e outros programas de interesse público.



Foto: Reprodução/ALE-RO Girassóis se tornaram uma das principais atrações da Rondônia Rural Show (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)

As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) e YouTube . Mais informações sobre os projetos e as votações estão disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl) e no site oficial da Alero .



O Agro em boas mãos



Pelo segundo ano consecutivo, a Assembleia Legislativa de Rondônia preparou reportagens especiais voltadas para a agricultura e ao agronegócio. A iniciativa tem como objetivo destacar como os parlamentares estaduais estão contribuindo para o fortalecimento do setor rural, por meio da destinação de emendas .



A série destaca os impactos desses investimentos na vida de produtores rurais, associações, cooperativas e comunidades ligadas ao setor. Os conteúdos, em formato de texto e vídeo, podem ser acompanhados pelo site institucional da Assembleia, pela TV Assembleia (canal 7.2) e no YouTube.



Durante a Rondônia Rural Show, os vídeos estão sendo exibidos no estande oficial da Assembleia Legislativa, reforçando o compromisso com a transparência e com o desenvolvimento do campo.



Texto e fotos: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO