Semed convoca aprovados no processo de verificação de autodeclaração étnico-racial a se apresentarem nesta terça-feira (27)

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca os candidatos aprovados no processo de verificação da autodeclaração étnico-racial, inscritos no Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Serviços Voluntários com vistas ao atendimento do Programa “Unidos pela Educação”, a fim de assegurar a lisura e a efetividade das políticas afirmativas a comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas (DGP/SEMED), no dia 27 de maio de 2025, a partir das 9h, na Divisão de Acompanhamento e Controle de Pessoal (DGP/SEMED), localizada na Rua Elias Gorayeb, no 1514, Bairro Nossa Senhora das Graças – 2º andar, para fins de localização nas Unidades de Ensino da Rede Municipal e na sede da Semed

