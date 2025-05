Presidente da Alero destaca força do agronegócio na abertura da 12ª Rondônia Rural Show Internacional

Redano também ressaltou a importância do agronegócio para a economia do estado (Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Na manhã desta segunda-feira, 26, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Alex Redano (Republicanos), participou da abertura oficial da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, realizada no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. O evento, que ocorre até o dia 31 de maio, é considerado uma das maiores feiras de agronegócio da região Norte e reúne expositores, especialistas e investidores do setor agrícola.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Durante a cerimônia de abertura, Redano ressaltou a importância do agronegócio para a economia do estado e reafirmou o compromisso do Legislativo estadual com os produtores rurais. “A nossa força está no campo, está em quem produz, e por isso este segmento não para de crescer, de inovar e de gerar oportunidades. A Rondônia Rural Show é uma prova de que a nossa economia está firme e em franco crescimento”, afirmou o presidente.



Foto: Reprodução/ALE-RO





A Assembleia Legislativa marcou presença no evento com uma programação diversificada, incluindo sessões itinerantes, audiências públicas e cursos voltados à população. Na quinta-feira, 29, será realizada uma sessão itinerante no estande da Casa de Leis, reforçando o compromisso do Legislativo com o fortalecimento do setor agropecuário e o desenvolvimento econômico de Rondônia.



A Rondônia Rural Show Internacional 2025 tem como objetivo fomentar o crescimento do agronegócio, consolidando o estado como referência no cenário agropecuário brasileiro e internacional. Na edição anterior, a feira atraiu mais de 270 mil visitantes e movimentou R$ 4,4 bilhões em negócios, evidenciando a importância do setor para a economia estadual.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO