Escola do Legislativo leva orientações jurídicas, economia e primeiros socorros à Rondônia Rural Show

A Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) segue com intensa programação na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, no estande da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), em Ji-Paraná, reunindo especialistas para debater temas de interesse direto do produtor rural, estudantes e público em geral.



O Painel 2 da programação desta sexta-feira, 30 de maio de 2025, começa com a temática “Multado e Embargado: Como Retomar a Produção e se Defender do Estado”, das 08h às 08h30. O debate contará com os advogados Dr. Augusto Caldeira, Dr. Bruno Vinícius e Dr. Mailson, que vão abordar soluções jurídicas para produtores que enfrentam problemas com órgãos fiscalizadores.



Logo em seguida, às 09h, ocorre a cerimônia de entrega de certificados aos alunos da rede pública que participaram do curso de fotografia promovido pela Elero, uma iniciativa que visa incentivar a arte e o protagonismo juvenil no interior do estado.



Às 09h30, o comentarista político Caio Coppolla realiza uma palestra com o tema “Cenário Econômico: Desafios e Novas Perspectivas para os Dias Atuais”, trazendo análises sobre o contexto nacional e as oportunidades para o setor produtivo.



A programação segue com a palestra da professora e enfermeira Márcia Valéria, às 10h30, com o tema “Primeiros Socorros e a Lei Lucas”, voltada à importância do preparo em emergências em ambientes escolares e comunitários.



Encerrando o período da manhã, às 11h30, acontece a AGROPALESTRA com Adriano Gatto, que abordará o tema “Networking Inteligente para Negócios de Sucesso”, destacando estratégias para ampliar conexões no setor agropecuário.



Ainda pela manhã, está prevista a palestra “Patrimônio Sólido: Estratégias para Gestão e Proteção Patrimonial no Agronegócio”, com participação de especialistas da área, fortalecendo o compromisso da Elero em levar conhecimento técnico e prático aos participantes da feira.



Texto: Marcela Bomfim | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Divulgação ELERO