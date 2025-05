“Networking para negócios” é tema de palestra no estande da Alero na Rondônia Rural Show

“Networking inteligente para negócios de sucesso” é tema de uma palestra ministrada no estande da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), nesta terça-feira (27). A atividade integra a programação da Casa de Leis na Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná, e será ministrada pelo especialista Adriano Sales Gatto.



A formação, promovida pela Escola do Legislativo, é voltada ao fortalecimento de conexões profissionais no setor do agronegócio. Networking é um termo em inglês, utilizado no meio profissional e empresarial, que se refere à criação e manutenção de uma rede de contatos. O objetivo principal é trocar informações, experiências, oportunidades e apoio profissional entre pessoas ou instituições com interesses em comum.



A palestra está prevista para às 11h30. “Este é um tema bastante discutido no meio corporativo. Saber interagir bem com diferentes setores, tanto da administração pública quanto da iniciativa privada, é essencial. O palestrante possui um vasto conhecimento na área e certamente trará contribuições valiosas”, destacou o diretor da Escola do Legislativo, Welys Assis.



Rondônia Rural Show Internacional



A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.



A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.



De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.



“Queremos o Parlamento mais próximo da população. Esta semana, teremos uma programação, com cursos e palestras, voltada à sociedade, com serviços de utilidade pública”, afirmou o presidente da Alero, deputado Alex Redano (Republicanos).



Texto: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Divulgação