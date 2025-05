Investimentos em associações transformam realidade de agricultores

A chegada de tratores, máquinas de colher e de secar café, além de diversos outros equipamentos e implementos agrícolas, distribuição de insumos e mudas, está transformando a realidade de quem vive na área rural, em Rondônia. Parceiro das associações de produtores rurais, o deputado Cirone Deiró (União Brasil) disse que já conseguiu assegurar recursos para mais de 100 entidades. “O governador, coronel Marcos Rocha, tem sido um forte aliado nessa caminhada, porque ele também entende que a produção agrícola, principalmente a agricultura familiar, é a grande impulsionadora do crescimento do nosso estado”, disse Cirone.



Os recursos assegurados por Cirone Deiró têm chegado a associações de diversos municípios. A Associação dos Agricultores Familiares e Produtores de Inhame de Alvorada do Oeste-AAFEPIA, de Alvorada, foi contemplada com uma ensiladeira. O ex-presidente Edson França, disse que os produtores ficaram surpresos e felizes com a forma de trabalho do parlamentar. “Nós nem tínhamos conhecimento com o deputado Cirone e nossa associação foi beneficiada com um implemento que a gente estava precisando muito”, disse.



O agricultor Sérgio Ferreira, presidente da Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar- Aproaf, de Presidente Médici, explicou que os recursos assegurados por Cirone garantiram a aquisição de um trator, que atende não só os associados, mas também outros agricultores do município. “Agora podemos fazer nossos plantios na hora certa, melhorar a qualidade de nossas lavouras, aumentar nossa produção e nossos ganhos”, disse.



Mudas de café e de cacau clonal também chegaram aos agricultores, por meio da iniciativa do deputado. “O deputado trouxe essas mudas pra gente e daqui a dois anos vamos tirar cacau do pé”, disse o agricultor Clesio Barbosa, morador da Linha 12, em Cacoal, acrescentando que “tudo seria muito diferente se todos os políticos trabalhassem como o Cirone”.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar