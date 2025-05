Ismael Crispin transforma compromisso em ação e entrega ambulância à população de Corumbiara

Na manhã desta segunda-feira (26), o deputado estadual Ismael Crispin esteve no município de Corumbiara para cumprir mais um compromisso com a população: a entrega de uma nova ambulância, adquirida por meio de emenda parlamentar de sua autoria. A ação representa um avanço importante para a saúde do município, garantindo mais segurança e agilidade no atendimento de urgência.



Durante o ato de entrega, o parlamentar esteve acompanhado do prefeito Leandro Vieira, do vice-prefeito Marcelo Crisóstomo e dos vereadores Caverinha e João Valadão e também do vice-prefeito de Colorado do Oeste, Rafael Souza.



O vereador Caverinha fez questão de agradecer o apoio constante do deputado. “Essa já é a segunda ambulância que Corumbiara recebe graças ao trabalho do deputado Ismael Crispin. É um parceiro que sempre atende nossas demandas e transforma nossos pedidos em conquistas reais para a população”, afirmou.



O prefeito Leandro também destacou o histórico de parcerias com o parlamentar. “Desde o início do nosso primeiro mandato, o deputado Ismael tem sido um grande parceiro de Corumbiara. Hoje estamos aqui celebrando mais uma entrega, mas foram milhões já investidos com sua ajuda, e tenho certeza de que muitos outros virão. Nosso município sempre estará de portas abertas para quem trabalha pela nossa gente”, ressaltou.



Para o deputado Ismael Crispin, o momento representa mais do que uma entrega: é a consolidação de um mandato comprometido com resultados. “O mandato precisa ser de entrega, de presença e de ação concreta. Temos acompanhado de perto a realidade de Corumbiara e, com a parceria dos vereadores e do Executivo, conseguimos avançar. Essa ambulância é mais um passo, e outras conquistas virão. Seguimos firmes, trabalhando por um Rondônia mais justo e estruturado”, finalizou.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar