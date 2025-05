Assembleia Legislativa promove capacitação sobre primeiros socorros na Rondônia Rural Show

A Assembleia de Rondônia, por meio da Escola do Legislativo, promove nesta terça-feira (27), uma capacitação sobre a Lei Lucas, com foco em noções básicas de primeiros socorros. A atividade integra a programação da Casa de Leis na Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná, e será ministrada pela enfermeira Márcia Valéria de Freitas Maia.



A Lei Lucas (Lei Federal 13.722/2018) torna obrigatória a capacitação em primeiros socorros para professores e funcionários de instituições de ensino públicas e privadas da educação básica, bem como de estabelecimentos de recreação infantil. A legislação foi inspirada na trágica morte de Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que se engasgou durante uma excursão escolar e não recebeu atendimento adequado a tempo.



A palestra será ministrada às 10h30."É fundamental que todos saibam reconhecer uma situação de emergência. Assim, conseguimos conscientizar a população sobre a importância de salvar vidas e, ao mesmo tempo, multiplicar esse conhecimento”, destacou o diretor da Escola do Legislativo, Welys Assis.



Rondônia Rural Show Internacional



A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.



A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.



De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.



“Queremos aproximar o Parlamento da população. Esta semana, teremos uma programação extensa voltada à sociedade, com serviços de utilidade pública”, afirmou o presidente da Alero, deputado Alex Redano (Republicanos).

Texto: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO