Ampliação do estacionamento do hospital em Alta Floresta ganha apoio do deputado Ezequiel Neiva

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou que atenderá os pedidos para a ampliação do estacionamento e a construção de um espaço coberto para embarque e desembarque de pacientes no Hospital Municipal Vanessa e Vânia Fuzari, em Alta Floresta D’Oeste. A solicitação foi feita pelo vereador Flamarion da Saúde (União Brasil) e atende a uma antiga demanda da população local.



A iniciativa visa oferecer soluções concretas para os desafios enfrentados na saúde pública municipal, especialmente no que diz respeito à infraestrutura do hospital. “O estacionamento atual é pequeno para o fluxo de pacientes atendidos na unidade, e é fundamental adotarmos medidas que contribuam para melhorar a qualidade do atendimento”, ressaltou o deputado.



Foto: Reprodução/ALE-RO Parlamentar esteve acompanhado do vereador Flamarion da Saúde (Foto: Alexandre Almeida)



Segundo o deputado estadual Ezequiel Neiva, a reforma proporcionará maior comodidade e segurança para os pacientes que dependem dos serviços da unidade. “Este é mais um compromisso assumido com a população de Alta Floresta D’Oeste. Vamos investir na infraestrutura do hospital para garantir um ambiente mais acolhedor e eficiente para todos que precisam desse serviço essencial”, destacou.



O vereador Flamarion da Saúde reforçou a importância do projeto para a comunidade. “Essa é uma demanda antiga, que representa uma necessidade real da população. Com a parceria do deputado Ezequiel Neiva, vamos tornar realidade esse sonho, garantindo um espaço coberto

para embarque e desembarque dos usuários do hospital”, afirmou.



Texto e foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO