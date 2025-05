Escola do Legislativo abre programação na Rondônia Rural Show Internacional com tema sobre endividamento no campo

A Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) deu início à sua programação oficial na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, nesta terça-feira, 27 de maio de 2025, no estande da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), localizado em Ji-Paraná.



Abrindo os trabalhos, das 08h00 às 08h30, foi realizado o Painel 1 com o tema “Produtor Endividado: Como Salvar Sua Terra Antes que o Banco Tome”, reunindo especialistas da área jurídica e agrária para orientar agricultores que enfrentam dificuldades financeiras. O painel contou com a participação dos palestrantes Dr. Renan Maldonado, Dra. Lorena Góis e Dr. Carlos Oliveira.



O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos), destacou a importância da palestra. “Eventos como este fortalecem o conhecimento e oferecem alternativas reais para os produtores que sustentam a economia do nosso estado. A Escola do Legislativo cumpre um papel fundamental ao levar informação prática para quem mais precisa”, afirmou o parlamentar.



A participação da Elero segue ao longo da feira com outras palestras voltadas ao desenvolvimento do setor produtivo rural, educação cidadã e acesso a políticas públicas. A expectativa é de que milhares de visitantes circulem pelo estande da ALE-RO durante o evento.





Texto: Marcela Bomfim | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Divulgação ELERO