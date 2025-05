Rondônia Rural Show terá palestra de Caio Coppolla promovida pela Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa de Rondônia, por meio da Escola do Legislativo (Elero), levará à 12ª edição da Rondônia Rural Show uma programação diversa , com temas voltados à formação cidadã, desenvolvimento profissional e política. Entre os destaques, está a participação do jornalista e comentarista político Caio Coppolla, que falará ao público no dia 27 de maio, no estande oficial da Assembleia, montado no parque de exposições de Ji-Paraná.



Conhecido nacionalmente por sua atuação na mídia e por sua postura crítica, Coppolla apresentará a palestra “Cenário Econômico: Desafios e novas perspectivas para os dias atuais”.



Caio Arruda Miranda, nome de registro, é bacharel em direito, músico e se destacou nacionalmente como comentarista político a partir de 2019, ao integrar o programa Boletim Coppolla na Jovem Pan. Também participou dos quadros O Grande Debate e Liberdade de Opinião, da CNN Brasil, e ficou conhecido por defender pautas conservadoras e questionar decisões do Supremo Tribunal Federal, além de atuar como voz ativa no debate público sobre liberdade de expressão.



O palestrante integra a agenda de debates promovida pela Elero com foco em temas de relevância para a sociedade rondoniense, como economia, gestão pública, defesa patrimonial e formação cidadã.



“Trazer o Caio Coppolla para a Rondônia Rural Show é levar reflexão sobre política e economia ao setor que mais movimenta o nosso estado. É nisso que a Assembleia acredita: conteúdo relevante onde está o povo”, afirmou o presidente da Casa de Leis Alex Redano.



A palestra com Caio Coppolla será realizada na manhã do dia 27 de maio e é aberta ao público, com entrada gratuita. A presença dele na programação reforça o compromisso da Assembleia Legislativa em promover debates plurais e levar informação de qualidade à população durante um dos maiores eventos do setor produtivo da região Norte.

Dia 27 de maio (terça-feira) das 09h30 às 10h30 – Palestra com Caio Coppolla

Tema: “Cenário Econômico: Desafios e novas perspectivas para os dias atuais”

Texto: Isabela Gomes | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Divulgação