O agro em boas mãos: parlamentares destinam recursos para modernizar associações de produtores rurais

Preparar o solo, plantar e colher com mais agilidade e eficiência estão entre os principais benefícios proporcionados pelas máquinas agrícolas. Em Rondônia, dezenas de associações de produtores rurais vêm sendo contempladas com equipamentos modernos, adquiridos por meio de emendas parlamentares.



Atividades que antes levavam dias para serem concluídas, agora são realizadas em poucas horas, o que facilita a rotina exaustiva dos agricultores. A Associação dos Produtores Rurais (Aspror) da Linha 12, em Ji-Paraná, recebeu um pulverizador, utilizado no controle de pragas e na aplicação de fertilizantes.



A Aspror da Linha 12 tem 42 associados e produz leite e milho para silagem - alimento para animais, especialmente bovinos, obtido por meio da fermentação anaeróbica de forragens. É uma forma de conservação, que permite armazenar e fornecer alimento de qualidade, mesmo em épocas de escassez de pastagem.



“Aqui foram 37 hectares preparados com esse pulverizador. Somos produtores rurais, quase todos leiteiros. E para produzir leite, precisamos da silagem. Já chegamos a perder 100 vacas por falta de alimento. Com as máquinas, isso não deve acontecer mais”, destacou José Maria Apolinário Braga, de 51 anos, presidente da Aspror.



Foto: Reprodução/ALE-RO A Aprucosp, da Linha 78, recebeu uma carreta basculante e uma plantadeira (Priscila Melgar I Secom ALE/RO)



Na Linha 78 de Ji-Paraná, no distrito de Nova Colina, os produtores também estão avançando na modernização. A Associação dos Produtores Rurais da Comunidade São Paulo (Aprucosp), que reúne 56 associados, foi beneficiada com uma carreta basculante e uma plantadeira.



“Sem o apoio dos deputados, os produtores não conseguem se manter. Os equipamentos são muito caros, mas com as emendas, esses maquinários chegam no campo e nos ajudam bastante”, afirmou Vanderlei Carlos Matias, de 45 anos, vice-presidente da Aprucosp.



Os produtores da Linha 78 se dedicam à produção de leite, carne, milho e café. As máquinas agrícolas entregues à Aspror e à Aprucosp foram adquiridas por meio de emenda parlamentar do deputado Marcelo Cruz (PRTB). Segundo informações do gabinete, o investimento foi de quase R$ 180 mil.



Rondônia Rural Show Internacional



A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.



A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.



De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.



Foto: Reprodução/ALE-RO Sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio (Foto: Antônio Lucas I Arquivo Secom ALE/RO)



O Agro em boas mãos



A série de reportagens especiais “ O Agro em boas mãos ” mostra os resultados do trabalho dos deputados estaduais. Todos os anos, os parlamentares destinam milhões em emendas, que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.



Emenda parlamentar é uma forma de destinar recursos do orçamento público. Trata-se da oportunidade que os deputados têm de incluir novas programações orçamentárias, com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam ou de áreas que consideram prioritárias.



Este é o segundo ano em que a Alero apresenta a série de reportagens com conteúdos voltados à agricultura e ao agronegócio. Em 2024, o tema foi “ RO é Agro ”. O objetivo é mostrar como os implementos e produtos agrícolas adquiridos por meio de emendas parlamentares contribuem diretamente para o trabalho realizado no campo.

