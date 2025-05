Deputado Ismael Crispin comemora prorrogação do concurso da Politec após requerimento atendido pelo governador Marcos Rocha

O deputado Ismael Crispin (MDB) celebrou a publicação do Decreto nº 30.308/2025, que prorroga por mais dois anos a validade do concurso público da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) de Rondônia. A medida atende a um requerimento de sua autoria, protocolado junto ao Governo do Estado, solicitando a extensão da vigência do certame.



No documento, o parlamentar destacou que ainda há aprovados aguardando nomeação e que a prorrogação representa não apenas respeito aos candidatos, mas também um ato de responsabilidade administrativa. “A continuidade do concurso gera economia aos cofres públicos, evita a necessidade de um novo certame em curto prazo e garante o reforço das equipes técnicas da segurança pública, tão essenciais ao Estado”, afirmou Ismael.



O governador Coronel Marcos Rocha atendeu ao pedido e determinou, por meio do decreto, que a prorrogação tem efeitos retroativos a partir de 22 de dezembro de 2025. O concurso, regido pelo Edital nº 1/2022/POLITEC-GAB, havia sido homologado no final de 2023 e já era aguardada sua extensão pelos candidatos.



“Nosso mandato tem compromisso com a valorização dos servidores e com o fortalecimento da segurança pública. Essa conquista mostra que quando há diálogo e seriedade, os resultados acontecem”, completou o deputado.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO